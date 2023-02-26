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Факти / Україна / Політика

Просто нереально: Гуменюк про імовірність висадки російського десанту у Придністров’ї

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Наталія Гуменюк

Кордони України з боку невизнаної республіки Придністров’я щільно укріплені. Висадка російського десанту там просто нереальна. 

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК Південь Наталя Гуменюк. 

– Кордони України щільно укріплені. Це відбулось ще до початку повномасштабного вторгнення. Ми усвідомлювали, що наявність там військового контингенту може передбачати певну загрозу, – сказала Гуменюк.

Вона зауважила, що наразі військовому угрупованню РФ, що базується на території Придністров’я, просто немає звідки чекати підсилення.

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– Те, що відбувається зараз, проста шкільна географія, підсилення їм чекати нема звідки, й будь-яка операція чи то повітряний десант, чи водний, як вони розповідають, для них просто нереальна, – додала речниця.

Нагадаємо, нещодавно новий прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан закликав до демілітаризації Придністров’я та виведення звідти російських військ.

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Фото: Наталя Гуменюк

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