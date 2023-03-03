Данилов объяснил, почему Китай никогда не будет поставлять оружие РФ

Март, 03 в 9:32

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что Китай никогда не станет на сторону РФ и не будет поставлять ей оружие.

– Чтобы получить огромные проблемы, попасть под те или иные ограничения? Конечно, Китай этого делать не будет, ему это не нужно от слова совсем. Это у России большое желание вовлечь Китай и другие страны, на которые она пытается распространять свое влияние, — объяснил он в интервью РБК-Украина.

По его словам, РФ оказалась слабой и недееспособной страной, больше напоминающей некое фейковое образование, с которым никто не хочет иметь дело.

— Поэтому я не вижу сегодня, что Китай имеет большое желание предоставлять РФ оружие. Нейтральная позиция, которую он занимает, в данном случае абсолютно правильная и взвешенная. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы помощь была на нашей стороне, но надо понимать всю сложность исторических процессов, — отметил секретарь СНБО.

Комментируя “мирный план” Пекина, Данилов соглашается, что термин “конфликт”, который в нем фигурирует, действительно не соответствует сегодняшним процессам, однако “у каждой страны свое видение”.

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На днях лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что позиция Пекина в отношении войны России в Украине является “последовательной и четкой”, а ее суть заключается в том, чтобы убедить в необходимости мира и способствовать переговорам.

По его словам, заинтересованные страны должны способствовать прекращению огня, чтобы остановить войну.