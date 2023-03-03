Данілов пояснив, чому Китай ніколи не постачатиме зброю РФ

Березень, 03 в 9:32

Секретар РНБО Олексій Данілов упевнений, що Китай ніколи не стане на бік РФ та не постачатиме їй зброю.

– Щоб отримати величезні проблеми, потрапити під ті чи інші обмеження? Звичайно, Китай цього робити не буде, йому це не потрібно від слова зовсім. Це Росія має велике бажання втягнути Китай і інші країни, на які вона намагається розповсюджувати свій вплив, – пояснив він в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, РФ виявилася слабкою та недієздатною країною, яка більше нагадує якесь фейкове утворення, з яким ніхто не хоче мати справу.

– Тому я не бачу на сьогодні, що Китай має велике бажання надавати РФ зброю. Нейтральна позиція, яку він займає, в даному випадку абсолютно є слушною та виваженою. Звичайно, нам дуже хотілося б, щоб допомога була на нашому боці, але треба розуміти всю складність історичних процесів, – наголосив секретар РНБО.

Коментуючи “мирний план” Пекіну, Данілов погоджується, що термін “конфлікт”, який в ньому фігурує, справді не відповідає сьогоднішнім процесам, проте “у кожної країни своє бачення”.

Зараз дивляться

Днями лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що позиція Пекіну щодо війни Росії в Україні є “послідовною та чіткою”, а її суть полягає в тому, щоб переконати в необхідності миру і сприяти переговорам.

За його словами, зацікавлені країни повинні сприяти припиненню вогню, щоб зупинити війну.