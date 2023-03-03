Где будет Путин, когда Украина выйдет на свои границы: прогноз Данилова

Март, 03 в 10:14

Вряд ли российский диктатор Владимир Путин будет оставаться у власти в Кремле, когда Украина победит РФ в этой войне, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью РБК-Украина.

— Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин. В России есть очень простая ситуация — кто-то за все это должен нести ответственность. Конечно, они будут находить очередного виновного в своих проблемах, — объяснил он.

По его словам, такая ситуация в РФ возникает не впервые и не в последний раз, потому что россияне отличаются от нас, хотя на Западе до сих пор не могут это понять.

— Мы, Беларусь и Молдова — это Европа, географическая, ментальная, историческая, мы относимся к европейскому сообществу. А Россия относится к Азии. Огромная ее территория относится к Азии, они азиаты. Ничего страшного в этом нет, это просто надо принять как данность и прекратить с ними разговаривать как с европейцами. Жить могут все — и азиаты, и европейцы, кто угодно, — добавил Данилов.

На днях бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес заявил, что после освобождения Крыма мы увидим значительные изменения в РФ.

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По его мнению, Путин не сможет остаться у власти, когда Крым будет освобожден.