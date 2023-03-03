Де буде Путін, коли Україна вийде на свої кордони: прогноз Данілова

Березень, 03 в 10:14

Навряд чи російський диктатор Володимир Путін залишатиметься при владі у Кремлі, коли Україна переможе РФ у цій війні, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю РБК-Україна.

– Тільки-но ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін. У Росії дуже проста ситуація – хтось за все це має нести відповідальність. Звичайно, вони будуть знаходити чергового винного в своїх проблемах, – пояснив він.

За його словами, така ситуація у РФ виникає не вперше і не востаннє, тому що росіяни відрізняються від нас, хоча на Заході досі не можуть цього зрозуміти.

– Ми, Білорусь та Молдова – це Європа, географічна, ментальна, історична, ми належимо до європейської спільноти. А Росія належить до Азії. Величезна її територія належить до Азії, вони азіати. Нічого страшного в цьому немає, це просто треба прийняти як даність і припинити з ними розмовляти як з європейцями. Жити можуть всі – і азіати, і європейці, будь-хто, – додав Данілов.

Днями колишній командувач військ США в Європі, генерал Бен Годжес заявив, що після звільнення Криму ми побачимо значні зміни у РФ.

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На його думку, Путін не зможе залишитись при владі, коли Крим буде звільнений.