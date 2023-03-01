Я не вижу, как Путин может остаться у власти, когда Крым будет освобожден — генерал Ходжес

Март, 01 в 10:11

Экс-командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес заявил, что после освобождения Крыма мы увидим значительные изменения в РФ.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, если США, Германия, Франция, Великобритания и другие страны предоставят Украине все необходимое оружие, то война может закончиться уже до конца этого года.

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— После того, как это произойдет, и особенно после того, как будет освобожден Крым, мы увидим значительные изменения в России. Внутренние проблемы, которые перед ними возникнут. У них, возможно, возникнет новое правительство, и им нужно будет перестраивать собственные структуры безопасности… Я не вижу, как Путин может остаться у власти, когда Крым будет освобожден, — сказал Ходжес.

Ранее бывший командующий армии США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес показал возможный план наступления ВСУ в Крыму.

Источник: телемарафон