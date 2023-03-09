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Факты / Україна / Политика

Срежиссированная Кремлем провокация: ответ СБУ на обвинения Приднестровья в подготовке “теракта”

Валентина Летяк, редактор ленты
Придністров’я
Фото: Depositphotos

В Службе безопасности Украины отвергли нелепые обвинения “МГБ” непризнанного Приднестровья в якобы причастности украинских спецслужб к подготовке теракта на территории ПМР.

— Любые заявления представителей так называемого Министерства государственной безопасности фейковой “Приднестровской народной республики” относительно участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле, — говорится в заявлении.

Поэтому в СБУ призывают “не воспринимать всерьез чушь, за распространением которой усматривается четкая цель РФ расшатать ситуацию на территории, которая фактически является оккупированной и подконтрольной ей”, обвинив в этом Украину.

В то же время там отмечают, что лжи и провокациям Кремля, которыми он давно активно пользуется, уже давно никто не верит.

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Сегодня в “Министерстве госбезопасности” Приднестровья заявили, что якобы предотвратили “теракт”, который готовился “по указанию СБУ, против ряда должностных лиц”.

Там также заверили, что даже задержали подозреваемых.

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Источник: СБУ
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