Потенциальные мобилизованные убегают из Приднестровья, чтобы не участвовать в провокациях Кремля — Юсов

Март, 03 в 17:02

Контингента российских военных, которые находятся на территории непризнанного Приднестровья, недостаточно для наступления на Украину. А потенциальные мобилизованные убегают в Молдову, чтобы не участвовать в провокациях Кремля, заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

— Но что касается провокаций, они возможны. Неоднократно говорили, и это не секрет, что ответ на подобные провокации будет, и он будет решительным, — заверил украинский разведчик.

По его словам, власти Молдовы неоднократно предостерегали ПМР и российский анклав от нарушений законодательства, поэтому население Приднестровья и российские военные, которые там находятся, хорошо осведомлены о последствиях военных провокаций.

— Именно поэтому сегодня потенциальные мобилизованные активно выезжают с территории “Приднестровской молдавской республики”, — добавил Юсов.

В то же время российская пропаганда разгоняет фейки о якобы подготовке Украины к нападению на непризнанную республику Приднестровье.

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Они опубликовали “тайный документ”, который оказался очередной подделкой, с помощью которой пропагандисты пытаются дискредитировать Силы обороны Украины.