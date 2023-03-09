Зрежисована Кремлем провокація: відповідь СБУ на звинувачення Придністров’я в підготовці “теракту”

Березень, 09 в 14:21

У Службі безпеки України відкинули безглузді звинувачення “МДБ” невизнаного Придністров’я у нібито причетності українських спецслужб до підготовки “теракту” на території ПМР.

– Будь-які заяви представників так званого Міністерства державної безпеки фейкової “Придністровської народної республіки” щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі, – йдеться в заяві.

Тому в СБУ закликають “не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета РФ розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй”, звинувативши в цьому Україну.

Водночас там наголошують, що брехні та провокаціям Кремля, якими він давно активно користується, вже давно ніхто не вірить.

Зараз дивляться

Сьогодні у “Міністерстві держбезпеки” Придністров’я заявили, що нібито запобігли “теракту”, який готувався “за вказівкою СБУ, проти низки посадових осіб”.

Там також запевнили, що навіть затримали підозрюваних.