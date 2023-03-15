Весеннее контрнаступление: Данилов опроверг информацию в WP о якобы неготовности ВСУ

Март, 15 в 10:52

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона ответил на публикацию издания The Washington Post о якобы нехватке в Украине квалифицированных военных, что ставит под угрозу весеннее контрнаступление ВСУ.

— Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля, когда они все единогласно рассказывали, что будет беда. Все это не соответствует действительности. Сегодня начинается новый этап, и я бы очень хотел, чтобы его не поддерживали наши СМИ. То, что они рассказывают — не соответствует действительности, от слова “совсем”, — подчеркнул он.

Данилов признает, что ситуация сейчас сложная, потому что Украина уже год воюет с большой по размерам страной, “но не по уму”.

— Однако сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности — не совсем приятная вещь. Обратите внимание, что фамилий нет — только какие-то источники. И они начинают сейчас такую игру, — добавил секретарь СНБО.

Он заверил, что российская армия выдыхается, но не все понимают, что делать со страной, которая имеет ядерное оружие, поэтому для Украины начинается сложный этап, который она все всяких сомнений успешно пройдет при поддержке партнеров.

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В The Washington Post 13 марта вышла статья о том, что якобы в ВСУ не хватает квалифицированных военных вследствие потерь на поле боя, что может поставить под сомнение готовность Украины к весеннему наступлению.