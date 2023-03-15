Весняний контрнаступ: Данілов спростував інформацію в WP про нібито неготовність ЗСУ

Березень, 15 в 10:52

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону відповів на публікацію видання The Washington Post про нібито нестачу в Україні кваліфікованих військових, що ставить під загрозу весняний контрнаступ ЗСУ.

– Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, коли вони всі одноголосно розповідали, що буде халепа. Все це не відповідає дійсності. Сьогодні починається новий етап, і я б дуже хотів, щоб його не підтримували наші ЗМІ. Те, що вони розповідають – не відповідає дійсності, від слова “зовсім”, – наголосив він.

Данілов визнає, що ситуація наразі складна, тому що Україна вже рік воює з країною великою за розмірами, “але не за розумом”.

– Проте зараз розхитувати ситуацію шляхом надання інформації, яка не відповідає дійсності – не зовсім приємна річ. Зверніть увагу, що прізвищ нема – тільки якісь джерела. І вони починають зараз таку гру, – додав секретар РНБО.

Він запевнив, що російська армія видихається, але не всі розуміють, що робити з країною, яка має ядерну зброю, тому для України починається складний етап, який вона безперечно успішно пройде за підтримки партнерів.

Зараз дивляться

У The Washington Post 13 березня вийшла стаття про те, що нібито в ЗСУ не вистачає кваліфікованих військових внаслідок втрат на полі бою, що може поставити під сумнів готовність України до весняного наступу.