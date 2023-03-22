Если Путин появится на территории Германии, его арестуют – посол

Март, 22 в 14:20

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что российского диктатора Владимира Путина арестуют, если он появится на территории ФРГ.

Об этом она сказала во время брифинга в Media Center Ukraine в Киеве в среду, 22 марта.

— Если Путин появится на немецкий территории, он точно будет арестован. Это наш министр юстиции позавчера подтвердил. Наша страна — участник Римского статута. И это не только мы, это более 120 стран. Путину будет очень сложно ехать в командировку в эти страны, — подчеркнула Фельдгузен.

По ее словам, в Германии считают, что ордер на арест был выдан вовремя. Посол добавила, что это поддерживает дискуссию об ответственности России за преступление агрессии, за все военные преступления, над которыми Германия работает вместе с украинскими партнерами.

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Как известно, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по делу о принудительном депортации в РФ украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Диктатора могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав МУС. Россия этот документ не ратифицировала.