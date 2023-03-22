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Факти / Україна / Політика

Якщо Путін з’явиться на території Німеччини, його заарештують – посол

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Анка Фельдгузен
Фото: УНІАН

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що російського диктатора Володимира Путіна заарештують, якщо він з’явиться на території ФРН.

Про це вона сказала під час брифінгу у Media Center Ukraine у Києві у середу, 22 березня.

– Якщо Путін з’явиться на німецький території, він точно буде арештований. Це наш міністр юстиції позавчора підтвердив. Наша країна – учасник Римського статуту. І це не тільки ми, це понад 120 країн. Путіну буде дуже складно їхати у відрядження в ці країни, – наголосила Фельдгузен.

За її словами, у Німеччині вважають, що ордер на арешт було видано вчасно. Посол додала, що це підтримує дискусію про відповідальність Росії за злочин агресії, за всі воєнні злочини, над якими Німеччина працює разом з українськими партнерами.

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Як відомо Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у справі про примусовому депортацію до РФ українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Диктатора можуть арештувати на території 123 країн, які ратифікували Римський статут МКС. Росія цей документ не ратифікувала.

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Ордер на арешт Путіна видано до кінця його життя – прокурор МКС

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