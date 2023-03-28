Верещук анонсировала подготовку закона о правовом режиме деоккупированных территорий
Минреинтеграции работает над законопроектом, который будет устанавливать особенности переходного периода на деоккупированных территориях, речь идет о периоде с момента освобождения от врага до полной реинтеграции.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Она объяснила, что предыдущий законопроект Об основах государственной политики переходного периода основывался на политическом, то есть немилитарном возвращении временного оккупированных территорий, а новая законодательная инициатива — О правовом режиме деоккупированных территорий Украины — учитывает их освобождение военным путем.
— Основные задачи законопроекта — это не только восстановление государственной власти и обеспечение справедливости. Это и вопрос имущества, документов и судебных решений. Это и восстановление украинского информационного пространства и гуманитарной составляющей, — добавила Верещук.
Фото: Мінреінтеграції