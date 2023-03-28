Верещук анонсувала підготовку закону про правовий режим деокупованих територій

Березень, 28 в 11:25

Мінреінтеграції працює над законопроєктом, який встановлюватиме особливості перехідного періоду на деокупованих територіях, йдеться про період з моменту звільнення від ворога до повної реінтеграції.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона пояснила, що попередній законопроєкт Про засади державної політики перехідного періоду ґрунтувався на політичному, тобто немілітарному поверненні тимчасового окупованих територій, а нова законодавча ініціатива – Про правовий режим деокупованих територій України – враховує їх звільнення військовим шляхом.

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– Основні завдання законопроєкту – це не лише відновлення державної влади та забезпечення справедливості. Це і питання майна, документів і судових рішень. Це і відновлення українського інформаційного простору та гуманітарної складової, – додала Верещук.

Фото: Мінреінтеграції