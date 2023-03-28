Верховный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Омеляна

Март, 28 в 18:27

Верховный Суд Украины подтвердил оправдательный приговор Высшего антикоррупционного суда в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом сообщил сам экс-министр, напомнив, что ему инкриминировали убытки государству в 30,4 млн грн по делу об уменьшении портовых сборов на 20% в 2017 году.

— Решение окончательное, пересмотру не подлежит, я полностью оправдан обеими инстанциями ВАКС и Верховным Судом. Надеюсь, у НАБУ хватит мужества публично извиняться. А вскоре внутренняя проверка и внешний независимый аудит выяснят, во исполнение чьих указаний детектив занимался фабрикацией дела против меня, а сотрудники пресс-службы очерняли мое имя, — утверждает он.

По данным следствия, в декабре 2017 года Омелян якобы издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%.

Сейчас смотрят

В то же время один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не действующий тогда министр.

Обвинительный акт по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса Украины (издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает бюджетные поступления вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) направили в ВАКС для рассмотрения по существу.

А в октябре 2021 года Высший антикоррупционный суд оправдал Омеляна по делу о недополучении госбюджетом 30,4 млн грн. Судьи признали бывшего министра невиновным из-за отсутствия в его действиях состава преступления.