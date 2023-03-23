На Киевщине прислужника монастыря УПЦ МП будут судить за оправдание агрессии РФ

Март, 23 в 13:17

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении прислужника одного из монастырей Украинской православной церкви Московского патриархата, который оправдывал вторжение РФ и ждал захвата оккупантами всей Украины.

Обвиняемому инкриминируют ч. 1 ст. 436-2 УК Украины — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ до двух лет или ареста на срок до шести месяцев, или лишение свободы до трех лет.

Сейчас смотрят

Следователи установили, что прислужник монастыря в одном из мессенджеров вступил в пророссийские сообщества, оправдывал преступные действия российской армии на территории Украины и “ждал захвата оккупантами столицы и других регионов страны”.

Фото: Київська обласна прокуратура