Верховний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Омеляна

Березень, 28 в 18:27

Верховний суд України підтвердив виправдувальний вирок Вищого антикорупційного суду щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це повідомив сам ексміністр, нагадавши, що йому інкримінували збитки державі у 30,4 млн грн у справі про зменшення портових зборів на 20% у 2017 році.

– Рішення остаточне, перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС і Верховним судом. Сподіваюся, в НАБУ вистачить мужності публічно перепросити. А незабаром внутрішня перевірка і зовнішній незалежний аудит з’ясують, на виконання чиїх вказівок детектив займався фабрикацією справи проти мене, а співробітники пресслужби очорнювали моє ім’я, – стверджує він.

За даними слідства, у грудні 2017 року Омелян начебто видав наказ про зменшення всіх портових зборів (окрім маякового) на 20%.

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Водночас один із цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету. Через це змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не чинний тоді міністр.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 211 Кримінального кодексу України (видання службовою особою нормативно-правового акта, який зменшує бюджетні надходження всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах) направили до ВАКС для розгляду по суті.

А у жовтні 2021 року Вищий антикорупційний суд виправдав Омеляна у справі про недоотримання держбюджетом 30,4 млн грн. Судді визнали колишнього міністра невинним через відсутність у його діях складу злочину.