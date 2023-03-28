Верховний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Омеляна
Верховний суд України підтвердив виправдувальний вирок Вищого антикорупційного суду щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.
Про це повідомив сам ексміністр, нагадавши, що йому інкримінували збитки державі у 30,4 млн грн у справі про зменшення портових зборів на 20% у 2017 році.
– Рішення остаточне, перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС і Верховним судом. Сподіваюся, в НАБУ вистачить мужності публічно перепросити. А незабаром внутрішня перевірка і зовнішній незалежний аудит з’ясують, на виконання чиїх вказівок детектив займався фабрикацією справи проти мене, а співробітники пресслужби очорнювали моє ім’я, – стверджує він.
За даними слідства, у грудні 2017 року Омелян начебто видав наказ про зменшення всіх портових зборів (окрім маякового) на 20%.
Водночас один із цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету. Через це змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не чинний тоді міністр.
Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 211 Кримінального кодексу України (видання службовою особою нормативно-правового акта, який зменшує бюджетні надходження всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах) направили до ВАКС для розгляду по суті.
А у жовтні 2021 року Вищий антикорупційний суд виправдав Омеляна у справі про недоотримання держбюджетом 30,4 млн грн. Судді визнали колишнього міністра невинним через відсутність у його діях складу злочину.