Вице-канцлер Германии Габек приехал в Киев с неанонсированным визитом
Делегация представителей немецкого бизнеса во главе с вице-канцлером, министром экономики ФРГ Робертом Габеком утром 3 апреля прибыла в Киев с неанонсированным визитом.
Габек впервые в Украине с начала полномасштабной войны, хотя поездка планировалась еще на осень прошлого года, однако, как сказал сам вице-канцлер, ее пришлось отложить из-за российского зимнего наступления.
Говоря о цели своего визита, он подчеркнул, что поездка сосредоточена на вопросах восстановления Украины после войны, добавив, что “инвестиционные решения уже приняты или должны быть приняты”.
На переговорах также будет идти речь о сотрудничестве Украины и Германии в энергетическом секторе.
Robert Habeck überraschend in der Ukraine eingetroffen https://t.co/zjgttpKY2z pic.twitter.com/FJUKOmfEFZ
— WELT (@welt) April 3, 2023