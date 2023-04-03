Вице-канцлер Германии Габек приехал в Киев с неанонсированным визитом

Апрель, 03 в 10:54

Делегация представителей немецкого бизнеса во главе с вице-канцлером, министром экономики ФРГ Робертом Габеком утром 3 апреля прибыла в Киев с неанонсированным визитом.

Габек впервые в Украине с начала полномасштабной войны, хотя поездка планировалась еще на осень прошлого года, однако, как сказал сам вице-канцлер, ее пришлось отложить из-за российского зимнего наступления.

Говоря о цели своего визита, он подчеркнул, что поездка сосредоточена на вопросах восстановления Украины после войны, добавив, что “инвестиционные решения уже приняты или должны быть приняты”.

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На переговорах также будет идти речь о сотрудничестве Украины и Германии в энергетическом секторе.