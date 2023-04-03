Віцеканцлер Німеччини Габек приїхав до Києва з неанонсованим візитом

Квітень, 03 в 10:54

Делегація представників німецького бізнесу на чолі з віцеканцлером, міністром економіки ФРН Робертом Габеком вранці 3 квітня прибула до Києва з неанонсованим візитом.

Габек вперше в Україні від початку повномасштабної війни, хоча поїздка планувалася ще на осінь минулого року, проте, як сказав сам віцеканцлер, її довелося відкласти через російський зимовий наступ.

Говорячи про мету свого візиту, він наголосив, що поїздка зосереджена на питаннях відбудови України після війни, додавши, що “інвестиційні рішення вже ухвалені або мають бути ухвалені”.

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На переговорах також йтиметься про співпрацю України та Німеччини в енергетичному секторі.