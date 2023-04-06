Апрель, 06 в 15:09

Сроки аренды помещений Киево-Печерской лавры завершились, и представители УПЦ МП обязательно покинут территорию заповедника, но нужно набраться терпения.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— Давайте наберемся терпения. Поверьте, решение будет выполнено. Конечно, никто за бороду, за ноги или за другие члены их оттуда вытаскивать не собирается. Потому что это — проект, который был расписан в ФСБ РФ. Они имеют указание, как им вести себя. Подавляющее большинство не понимает, в каком процессе участвуют, — подчеркнул он.

По его словам, к сожалению, с российскими спецслужбами сотрудничает очень много представителей УПЦ МП, но “мы пройдем и это” и “не по той процедуре, на которую сегодня рассчитывает ФСБ РФ”.

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— И законы на территории нашей страны будут обязательно выполняться… Все граждане будут подчиняться законам нашей страны. Давайте не вестись на провокации, которые на сегодня разработала ФСБ РФ с некоторыми деятелями, которые ранее были на территории нашей страны, — добавил Данилов.

Секретарь СНБО объяснил, что распространение церквей Московского патриархата в Украине с 1991 года было спецоперацией РФ. К мэрам приходили попы с крестами и просили землю под храмы, и им не отказывали, потому что это же “святое дело”.

— Они были гораздо ловчее, потому что это была спецоперация по захвату нашей территории именно через это учреждение, — подытожил Данилов.

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Представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть территорию Киево-Печерской лавры еще 29 марта, однако не сделали этого до сих пор.

Также они препятствуют работе комиссии Минкульта, которая должна начать работу в лавре по приему-передаче государственного имущества. Из-за этого МКИП подало заявление в полицию, а также иск в Хозяйственный суд города Киева.