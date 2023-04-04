В Раде предлагают расторгнуть договор с УПЦ МП на аренду Почаевской Лавры

Апрель, 03 в 21:52

В Верховной Раде Украины инициировали призыв к Кабинету министров расторгнуть договор об аренде Почаевской лавры с УПЦ Московского патриархата.

Об этом говорится в соответствующем проекте постановления №9179 от 3 апреля 2023 года, обнародованном на официальном сайте Верховной Рады.

Документ уже передан на рассмотрение руководству парламента, однако текст проекта постановления пока не обнародован. Соглашение об аренде Почаевской лавры с УПЦ Московского патриархата действует до 2052 года.

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Ранее министр культуры Украины сообщил, что на территории Киево-Печерской лавры есть гражданские люди. УПЦ Московского патриархата открыла там цех по изготовлению мебели и свечей, законность которого необходимо проверить.