В Раде предлагают расторгнуть договор с УПЦ МП на аренду Почаевской Лавры
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В Верховной Раде Украины инициировали призыв к Кабинету министров расторгнуть договор об аренде Почаевской лавры с УПЦ Московского патриархата.
Об этом говорится в соответствующем проекте постановления №9179 от 3 апреля 2023 года, обнародованном на официальном сайте Верховной Рады.
Документ уже передан на рассмотрение руководству парламента, однако текст проекта постановления пока не обнародован. Соглашение об аренде Почаевской лавры с УПЦ Московского патриархата действует до 2052 года.
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Ранее министр культуры Украины сообщил, что на территории Киево-Печерской лавры есть гражданские люди. УПЦ Московского патриархата открыла там цех по изготовлению мебели и свечей, законность которого необходимо проверить.