Квітень, 06 в 15:09

Терміни оренди приміщень Києво-Печерської лаври завершилися, і представники УПЦ МП обов’язково залишать територію заповідника, але треба набратися терпіння.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

– Давайте наберемося терпіння. Повірте, рішення буде виконане. Звичайно, ніхто за бороду, за ноги або за інші члени їх звідти витягувати не збирається. Тому що це – проєкт, який був розписаний в ФСБ РФ. Вони мають вказівку, як їм поводитися. Переважна більшість не розуміє, в якому процесі беруть участь, – наголосив він.

За його словами, на жаль, з російськими спецслужбами співпрацює дуже багато преставників УПЦ МП, але “ми пройдемо і це” і “не за тією процедурою, на яку на сьогодні розраховує ФСБ РФ”.

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– І закони на території нашої країни будуть обов’язково виконуватися… Всі громадяни будуть підкорятися законам нашої країни. Давайте не вестися на провокації, які на сьогодні розробила ФСБ РФ з деякими діячами, які раніше були на території нашої країни, – додав Данілов.

Секретар РНБО пояснив, що поширення церков Московського патріархату в Україні з 1991 року було спецоперацією РФ. До мерів приходили попи з хрестами і просили землю під храми, і їм не відмовляли, бо це ж “свята справа”.

– Вони були набагато спритніші, тому що це була спецоперація по захопленню нашої території саме через цю установу, – підсумував Данілов.

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Представники УПЦ МП повинні були остаточно залишити територію Києво-Печерської лаври ще 29 березня, однак не зробили цього і досі.

Також вони перешкоджають роботі комісії Мінкульту, яка має розпочати роботу з приймання-передання державного майна. Через це МКІП подало заяву в поліцію, а також позов до Господарського суду міста Києва.