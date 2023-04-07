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Не змінювалась з 2014 року: Кабмін переглянув плату за акцизні марки на алкогольні напої та тютюнові вироби

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Не змінювалась з 2014 року: Кабмін переглянув плату за акцизні марки на алкогольні напої та тютюнові вироби
Фото: Pexels

Кабінет міністрів затвердив зміни до адміністрування акцизного податку на алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини, які використовуються в електронних сигаретах.

Відповідні зміни уряд затвердив у Положенні про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

– Метою акта є перегляд розміру плати за марки акцизного податку для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для покриття витрат, пов’язаних з їхнім виробництвом, зберіганням та реалізацією, – йдеться у повідомленні.

Постановою встановлено таку плату за одиницю марки акцизного податку:

Зараз дивляться
  • для алкогольних напоїв – близько 35 копійок (тобто вартість марки збільшилась лише на 16 копійок до чинного розміру плати);
  • для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, – близько 16 копійок (або ще 7 копійок до чинного розміру плати).

Вартість марки акцизного податку не змінювалась з 2014 року.

За інформацією підприємства-виробника, під час розрахунку собівартості виготовлення марок акцизного податку необхідно врахувати:

  • збільшення у 2023 році вартості захищеного паперу у 2,1 раза порівняно з 2022 роком;
  • зростання у 2023 році вартості виготовлення Банкнотно-монетним двором Національного банку України інтагліо-форм на 56%;
  • збільшення цін на енергоносії та використання альтернативних джерел;
  • збільшення складності та вартості логістичних операцій, послуг з технічного обслуговування, ремонту обладнання іноземного виробництва та іншого.
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Джерело: Мінфін
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