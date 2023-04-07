Не змінювалась з 2014 року: Кабмін переглянув плату за акцизні марки на алкогольні напої та тютюнові вироби
Кабінет міністрів затвердив зміни до адміністрування акцизного податку на алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини, які використовуються в електронних сигаретах.
Відповідні зміни уряд затвердив у Положенні про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
– Метою акта є перегляд розміру плати за марки акцизного податку для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для покриття витрат, пов’язаних з їхнім виробництвом, зберіганням та реалізацією, – йдеться у повідомленні.
Постановою встановлено таку плату за одиницю марки акцизного податку:
- для алкогольних напоїв – близько 35 копійок (тобто вартість марки збільшилась лише на 16 копійок до чинного розміру плати);
- для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, – близько 16 копійок (або ще 7 копійок до чинного розміру плати).
Вартість марки акцизного податку не змінювалась з 2014 року.
За інформацією підприємства-виробника, під час розрахунку собівартості виготовлення марок акцизного податку необхідно врахувати:
- збільшення у 2023 році вартості захищеного паперу у 2,1 раза порівняно з 2022 роком;
- зростання у 2023 році вартості виготовлення Банкнотно-монетним двором Національного банку України інтагліо-форм на 56%;
- збільшення цін на енергоносії та використання альтернативних джерел;
- збільшення складності та вартості логістичних операцій, послуг з технічного обслуговування, ремонту обладнання іноземного виробництва та іншого.