Не змінювалась з 2014 року: Кабмін переглянув плату за акцизні марки на алкогольні напої та тютюнові вироби

Квітень, 07 в 20:06

Кабінет міністрів затвердив зміни до адміністрування акцизного податку на алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини, які використовуються в електронних сигаретах.

Відповідні зміни уряд затвердив у Положенні про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

– Метою акта є перегляд розміру плати за марки акцизного податку для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для покриття витрат, пов’язаних з їхнім виробництвом, зберіганням та реалізацією, – йдеться у повідомленні.

Постановою встановлено таку плату за одиницю марки акцизного податку:

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для алкогольних напоїв – близько 35 копійок (тобто вартість марки збільшилась лише на 16 копійок до чинного розміру плати);

для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, – близько 16 копійок (або ще 7 копійок до чинного розміру плати).

Вартість марки акцизного податку не змінювалась з 2014 року.

За інформацією підприємства-виробника, під час розрахунку собівартості виготовлення марок акцизного податку необхідно врахувати: