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Факти / Україна / Політика

Україні обговорить з Індією додатковою допомогою для ремонту інфраструктури – ЗМІ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Еміне Джапарова
Фото: УНІАН

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова наступного тижня поїде з візитом до Делі, з метою посилити підтримку України в Індії.

Про це повідомила англомовна індійська газета The Hindu.

Видання зазначає, що під час візиту обговорюватимуть питання надання гуманітарної допомоги, зокрема обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

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Джерела видання в дипломатичних колах повідомили, що візит Джапарової у понеділок вже підтверджений.

Повідомляється, що заступниця міністра запросить прем’єр-міністра Нарендру Моді до Києва та закликатиме Індію долучитись до Формули миру Володимира Зеленського.

За даними видання, Джапарова проведе міжвідомчий діалог, а також зустрінеться зі ЗМІ та аналітичними центрами в індійській столиці з метою зміцнення підтримки України в Індії.

Зокрема, Джапарова виступить в Індійській раді з міжнародних справ з доповіддю на тему Війна Росії в Україні: Чому це має хвилювати світ. 

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Джерело: The Hindu

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