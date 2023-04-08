Україні обговорить з Індією додатковою допомогою для ремонту інфраструктури – ЗМІ

Квітень, 08 в 19:25

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова наступного тижня поїде з візитом до Делі, з метою посилити підтримку України в Індії.

Про це повідомила англомовна індійська газета The Hindu.

Видання зазначає, що під час візиту обговорюватимуть питання надання гуманітарної допомоги, зокрема обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

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Джерела видання в дипломатичних колах повідомили, що візит Джапарової у понеділок вже підтверджений.

Повідомляється, що заступниця міністра запросить прем’єр-міністра Нарендру Моді до Києва та закликатиме Індію долучитись до Формули миру Володимира Зеленського.

За даними видання, Джапарова проведе міжвідомчий діалог, а також зустрінеться зі ЗМІ та аналітичними центрами в індійській столиці з метою зміцнення підтримки України в Індії.

Зокрема, Джапарова виступить в Індійській раді з міжнародних справ з доповіддю на тему Війна Росії в Україні: Чому це має хвилювати світ.

Джерело: The Hindu