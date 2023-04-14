На служение в Почаевской лавре, что на Тернопольщине, претендуют сразу несколько религиозных организаций.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, сейчас Минкульт размышляет, как лучше поступить. Однако есть возможность проведения богослужений разными церквями на одной территории.

Министр отметил, что первоочередным является вопрос с собственностью Почаевской лавры.

— В дальнейшем должны приниматься взвешенные решения, каким образом там могут происходить служения: то ли аренда, то ли временные соглашения, — сказал Александр Ткаченко.

К примеру, в Почаеве богослужения могут проводиться, как в Киево-Печерской лавре — где происходит служение ПЦУ в праздничные дни, а внизу продолжает служение УПЦ МП.

По словам Ткаченко, не все церкви, которые находятся в подчинении УПЦ МП, принадлежат Московскому патриархату. Они могут быть в частной собственности, собственности религиозных организаций, в аренде и пользовании от органов власти.

Подавляющее количество церквей УПЦ МП в Украине находится в собственности местных органов власти.

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