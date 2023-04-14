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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Почаївську лавру претендують декілька конфесій. Мінкульт ще не визначився – Ткаченко

На Почаївську лавру претендують декілька конфесій. Мінкульт ще не визначився – Ткаченко
Фото: Depositphotos

На служіння у Почаївській лаврі, що на Тернопільщині, претендують одразу декілька релігійних організацій.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, зараз Мінкульт роздумує, як краще вчинити. Проте є можливість проведення богослужінь різними церквами на одній території.

Міністр зауважив, що першочерговим є питання з власністю Почаївської лаври.

– Надалі мають ухвалюватися виважені рішення, в який спосіб там можуть відбуватися служіння: чи то оренда, чи то тимчасові угоди, – сказав Олександр Ткаченко.

До прикладу, у Почаєві богослужіння можуть проводитися, як у Києво-Печерській лаврі, де відбувається служіння ПЦУ у святкові дні, а внизу продовжує служіння УПЦ МП.

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За словами Ткаченка, не всі церкви, які перебувають у підпорядкуванні УПЦ МП, належать Московському патріархату. Вони можуть бути у приватній власності, власності релігійних організацій, в оренді та користуванні від органів влади.

Переважка кількість церков УПЦ МП в Україні перебуває у власності місцевих органів влади.

УПЦ МП отримала Почаївську лавру у користування. Проте закінчується угода на використання однієї частини лаври – Кременецького заповідника.

Основа Почаївської лаври є, за угодою з Кабміном, у користуванні на 49 чи 50 років, і термін спливає ще нескоро, заявив Олександр Ткаченко.

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Міністр наголосив, що у Кременецькому заповіднику відбувається “та сама картина, що і в Києві”: священник нібито забрав ключі й перешкоджає Мінкульту повернути цю церкву у власність держави.

Джерело: ЛІГА.net
Олександр Ткаченко, Почаївська лавра
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