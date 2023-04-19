Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Вызвали посла для консультации. Реакция МИД Украины на встречу Лукашенко с Пушилиным

МЗС України
Фото: Depositphotos

В Министерстве иностранных дел Украины осудили встречу президента Беларуси Александра Лукашенко с главой оккупационной власти Донецка Денисом Пушилиным, которая прошла 18 апреля в Минске и вызвали посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ, – говорится в заявлении.

В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций.

Как отмечают в МИД, Минск должен воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины.

Смотрите также
Страх перед контрнаступлением ВСУ и угрозы ядерным оружием: что Лукашенко сказал в обращении к народу
Лукашенко

Война в Украине, Денис Пушилін, МЗС України, Олександр Лукашенко, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ядерные угрозы РФ не сработают. НАТО продолжит поддерживать Украину — Столтенберг
Вызвали посла для консультации. Реакция МИД Украины на встречу Лукашенко с Пушилиным
Встреча в Рамштайне: Украина будет просить у союзников ракеты и системы ПВО
ракета IRIS-T
Ночная атака дронов в Одесской области не имела последствий для энергосистемы — Укрэнерго
електроенергія
На войне погиб бывший нардеп Олег Барна
Олег Барна
Пока россияне издеваются над украинскими бойцами. Фотограф показал условия, в которых содержат пленных оккупантов
Вызвали посла для консультации. Реакция МИД Украины на встречу Лукашенко с Пушилиным
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Будапештский меморандум был ошибкой? Почему соглашение не сработало
Вызвали посла для консультации. Реакция МИД Украины на встречу Лукашенко с Пушилиным
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь