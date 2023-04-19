Вызвали посла для консультации. Реакция МИД Украины на встречу Лукашенко с Пушилиным

В Министерстве иностранных дел Украины осудили встречу президента Беларуси Александра Лукашенко с главой оккупационной власти Донецка Денисом Пушилиным, которая прошла 18 апреля в Минске и вызвали посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ, – говорится в заявлении.

В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций.

Как отмечают в МИД, Минск должен воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.