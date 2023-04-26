Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Політика
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Не може бути миру за рахунок територіальних компромісів – Зеленський про розмову із Сі

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у Telegram повідомив, що під час годинного спілкування із лідером Китаю Сі Цзіньпіном вони обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин.

За словами глави держави, окрему увагу приділили шляхам можливої взаємодії з метою встановлення справедливого і сталого миру для України. Зеленський наголосив, що ніхто не бажає миру більше, ніж український народ.

– Мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН. Не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року, – зазначив президент.

Також під час розмови сторони обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства. До повномасштабного російського вторгнення Китай був торговельним партнером України номер один.

Зеленський висловив надію, що їхня розмова дасть потужний імпульс для повернення, збереження та розвитку цієї динаміки на всіх рівнях.

Речник глави держави Сергій Никифоров в ефірі телемарафону Єдині новини сказав, що телефонна розмова між Зеленським та Сі свідчить про поновлення діалогу на найвищому рівні.

– Важливим є сам факт цієї розмови. Це відновлення діалогу на найвищому рівні. Це саме собою дуже важливо. Це збіглося і з конкретними кроками – призначенням посла України у Китаї, – сказав він.

За його словами, це дає надію, що українсько-китайські відносини отримають новий поштовх. Він додав, що Київ налаштований на прямий діалог із Пекіном.

Речник президента поінформував, що під час бесіди Сі представив китайський мирний план, а Зеленський розповів про свою формулу миру. Никифоров зауважив, що у відносинах КНР та України є точки перетину. Це стосується зокрема невикористання і нерозповсюдження ядерної зброї.

Телефонна розмова в середу стала першою розмовою Сі із Зеленським після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

У телефонній розмові із Зеленським Сі сказав, що спецпредставник поїде в Україну та інші країни, щоб допомогти провести “поглиблену комунікацію” з усіма сторонами для політичного врегулювання української “кризи”.

Читайте також
Китай відправить спецпредставником до України Лі Хуея – він був 10 років послом у РФ
Сі Цзіньпін

Володимир Зеленський, Китай, Сі Цзіньпін, Сергій Никифоров, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Китай відправить спецпредставником до України Лі Хуея – він був 10 років послом у РФ
Сі Цзіньпін
Італія підтримує вступ України у ЄС і буде цьому сприяти
Шмигаль з президентом Італії
Сьогодні вкладати кошти в Україну – це не ризик, а далекоглядна інвестиція – прем’єрка Італії
премʼєрка Італії Джорджія Мелоні
Італійське SACE готове виділити €1 млрд для відновлення України – Шмигаль
Денис Шмигаль
Павла Рябікіна призначено новим послом України у КНР – указ
Павло Рябікін
Відео
Світові новини
Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами

У Люксембурзі відбулося засідання очільників МЗС Євросоюзу. Там точилися дебати щодо закупівлі і постачання нових снарядів для України, адже стосовно цього питання і досі існують суперечності.

Наталя Луценко
Не розуміла, як їх заткнути: KOLA згадала зустріч із росіянами в літаку
Kola
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (26.04.2023)
Не може бути миру за рахунок територіальних компромісів – Зеленський про розмову із Сі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (26.04.2023)
Не може бути миру за рахунок територіальних компромісів – Зеленський про розмову із Сі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (26.04.2023)
Не може бути миру за рахунок територіальних компромісів – Зеленський про розмову із Сі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь