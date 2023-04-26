Не може бути миру за рахунок територіальних компромісів – Зеленський про розмову із Сі

Президент України Володимир Зеленський у Telegram повідомив, що під час годинного спілкування із лідером Китаю Сі Цзіньпіном вони обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин.

За словами глави держави, окрему увагу приділили шляхам можливої взаємодії з метою встановлення справедливого і сталого миру для України. Зеленський наголосив, що ніхто не бажає миру більше, ніж український народ.

– Мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН. Не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року, – зазначив президент.

Також під час розмови сторони обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства. До повномасштабного російського вторгнення Китай був торговельним партнером України номер один.

Зеленський висловив надію, що їхня розмова дасть потужний імпульс для повернення, збереження та розвитку цієї динаміки на всіх рівнях.

Речник глави держави Сергій Никифоров в ефірі телемарафону Єдині новини сказав, що телефонна розмова між Зеленським та Сі свідчить про поновлення діалогу на найвищому рівні.

– Важливим є сам факт цієї розмови. Це відновлення діалогу на найвищому рівні. Це саме собою дуже важливо. Це збіглося і з конкретними кроками – призначенням посла України у Китаї, – сказав він.

За його словами, це дає надію, що українсько-китайські відносини отримають новий поштовх. Він додав, що Київ налаштований на прямий діалог із Пекіном.

Речник президента поінформував, що під час бесіди Сі представив китайський мирний план, а Зеленський розповів про свою формулу миру. Никифоров зауважив, що у відносинах КНР та України є точки перетину. Це стосується зокрема невикористання і нерозповсюдження ядерної зброї.

Телефонна розмова в середу стала першою розмовою Сі із Зеленським після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

У телефонній розмові із Зеленським Сі сказав, що спецпредставник поїде в Україну та інші країни, щоб допомогти провести “поглиблену комунікацію” з усіма сторонами для політичного врегулювання української “кризи”.

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