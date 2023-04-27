Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником премьера Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу.

К встрече также присоединились начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин и помощник главы британского правительства по военным вопросам Джейми Норман.

Президент Украины поблагодарил Британию за оборонную поддержку и попросил продолжить убеждать партнеров в необходимости предоставления Украине нужного вооружения и техники, в частности новейших самолетов.

Владимир Зеленский призвал Великобританию взять на себя лидерство в формировании воздушной коалиции для Украины.

Стороны также обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

Зеленский отметил, что Украина ожидает от саммита конкретных решений, которые приблизят завершение войны и усилят безопасность Европы. Именно поэтому продолжается работа над созданием действенных гарантий безопасности для Украины, пока наше государство находится на пути к членству в блоке.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите, где члены блока будут обсуждать членство Украины и гарантии безопасности для нее.

Источник : Офис президента

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