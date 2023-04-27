Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником прем’єра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

До зустрічі також долучилися начальник штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін і помічник голови британського уряду з військових питань Джеймі Норман.

Президент України подякував Британії за оборонну підтримку та попросив продовжити переконувати партнерів у необхідності надання Україні потрібного озброєння й техніки, зокрема новітніх літаків.

Володимир Зеленський закликав Велику Британію взяти на себе лідерство у формуванні повітряної коаліції для України.

Сторони також обговорили майбутній саміт НАТО у Вільнюсі.

Зеленський наголосив, що Україна очікує від саміту конкретних рішень, які наблизять завершення війни і посилять безпеку Європи. Саме тому триває робота над створенням дієвих гарантій безпеки для України, доки наша держава перебуває на шляху до членства у блоку.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті, де члени блоку обговорюватимуть членство України та гарантії безпеки для неї.

Джерело : Офіс президента

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