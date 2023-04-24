Организация Североатлантического договора (НАТО) должна принять амбициозные решения по поводу будущего присоединения Украины к военному блоку.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьером Эстонии Каей Каллас в понедельник, 24 апреля.

Он уточнил, что во время встречи с Каллас обсуждались ожидания от саммита НАТО, который будет проходить в столице Литвы – Вильнюсе в течение 11-12 июля.

– Сейчас самое время, когда Альянс нуждается в амбициозных решениях. Надежная безопасность в Европе может основываться только на полной определенности в отношениях на восточном фланге НАТО, прежде всего в отношениях между Украиной и НАТО, — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что членам блока необходимо принять “положительное политическое решение” о присоединении Украины.

Зеленский также поблагодарил Эстонию за поддержку вступления нашего государства в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите в Вильнюсе. На этом мероприятии страны — члены блока будут обсуждать членство Украины и гарантии безопасности для нее.

Ранее Столтенберг заявлял, что после войны Украина станет членом НАТО, однако это долгосрочная перспектива.

10 апреля Верховная Рада обратилась к странам — членам Организации Североатлантического договора с призывом выполнить решение Бухарестского саммита 2008 года о членстве Украины.

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