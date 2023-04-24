Нужны амбициозные решения: Зеленский об ожиданиях от саммита НАТО
Организация Североатлантического договора (НАТО) должна принять амбициозные решения по поводу будущего присоединения Украины к военному блоку.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьером Эстонии Каей Каллас в понедельник, 24 апреля.
Он уточнил, что во время встречи с Каллас обсуждались ожидания от саммита НАТО, который будет проходить в столице Литвы – Вильнюсе в течение 11-12 июля.
– Сейчас самое время, когда Альянс нуждается в амбициозных решениях. Надежная безопасность в Европе может основываться только на полной определенности в отношениях на восточном фланге НАТО, прежде всего в отношениях между Украиной и НАТО, — подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что членам блока необходимо принять “положительное политическое решение” о присоединении Украины.
Зеленский также поблагодарил Эстонию за поддержку вступления нашего государства в НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите в Вильнюсе. На этом мероприятии страны — члены блока будут обсуждать членство Украины и гарантии безопасности для нее.
Ранее Столтенберг заявлял, что после войны Украина станет членом НАТО, однако это долгосрочная перспектива.
10 апреля Верховная Рада обратилась к странам — членам Организации Североатлантического договора с призывом выполнить решение Бухарестского саммита 2008 года о членстве Украины.