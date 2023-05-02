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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україна поверне Крим без бою – Резніков

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна поверне Крим без бою.

Про це він розповів виданню The Atlantic.

Зараз Росія перетворює окупований Крим на фортецю, і в українському суспільстві говорять про військово-політичне звільнення півострова.

Деякі росіяни, які переїхали жити в Крим після його анексії, вже виїхали. Особливо після вибуху на мосту через Керченську протоку 8 жовтня 2022 року та інших вибухів на півострові.

Видання пише, що, на думку українців, щойно вони перекриють автомобільні, залізничні та водні шляхи на півострів і за допомогою безпілотників битимуть по військовій інфраструктурі, багато жителів Росії також втечуть.

– Крим ми візьмемо без бою, – наголосив Олексій Резніков.

В українському уряді є детальний план з деокупації Криму.

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Раніше постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що в Криму після деокупації буде величезна екологічна проблема у вигляді засолених ґрунтів, які вже непридатні для сільського господарства.

Також на екологію Криму вплинули російські військові бази та Кримський міст.

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Крим, Олексій Резніков
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