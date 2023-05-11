Консультации по зерновой сделке продолжатся в формате онлайн — Кубраков

В Стамбуле 11 мая завершились переговоры относительно функционирования зерновой сделки. По предложению ООН и Турции дальнейшие консультации по разблокированию экспорта украинской агропродукции Черным морем будут продолжены в формате онлайн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

— Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что зерновая инициатива должна быть продлена на больший срок и расширена. Это даст прогнозируемость и уверенность как мировому, так и украинским рынкам. Но прежде всего нужно восстановить регистрацию входящего флота и проведение инспекций без искусственных задержек и согласно процедурам Совместного координационного центра (СКЦ), — подчеркнул глава Мининфраструктуры.

В то же время сегодня заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва требует выполнить свои условия и угрожает прекратить существование договоренностей.

По его словам, если Россия не получит гарантий по экспорту аммиака, то зерновая инициатива “прекращает свое существование”.

А в Анкаре увидели прогресс в переговорах. Минобороны Турции заявило, совместно с ООН, Украиной и РФ договорились продолжить обсуждение зерновой сделки в ближайшее время.

Фото: Мининфраструктуры

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