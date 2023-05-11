Консультації щодо зернової угоди продовжаться у форматі онлайн – Кубраков

У Стамбулі 11 травня завершились переговори щодо функціонування зернової угоди. За пропозицією ООН та Туреччини подальші консультації щодо розблокування експорту української агропродукції Чорним морем будуть продовжені в форматі онлайн.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

– Українська делегація вкотре наголосила, що зернова ініціатива має бути продовжена на більший термін та розширена. Це дасть прогнозованість та впевненість як світовому, так і українським ринкам. Але передусім потрібно відновити реєстрацію вхідного флоту та проведення інспекцій без штучних затримок та відповідно до процедур Спільного координаційного центру (СКЦ), – наголосив глава Мінінфраструктури.

Водночас сьогодні заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін заявив, що Москва вимагає виконати свої умови і погрожує припинити існування домовленостей.

За його словами, якщо Росія не отримає гарантій щодо експорту аміаку, то зернова ініціатива “припиняє своє існування”.

А в Анкарі побачили прогрес у переговорах. Міноборони Туреччини заявило, спільно з ООН, Україною та РФ домовилися продовжити обговорення зернової угоди найближчим часом.

Фото: Мінінфраструктури

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