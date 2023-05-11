Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP
Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Консультації щодо зернової угоди продовжаться у форматі онлайн – Кубраков

Консультації щодо зернової угоди продовжаться у форматі онлайн – Кубраков

У Стамбулі 11 травня завершились переговори щодо функціонування зернової угоди. За пропозицією ООН та Туреччини подальші консультації щодо розблокування експорту української агропродукції Чорним морем будуть продовжені в форматі онлайн.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

– Українська делегація вкотре наголосила, що зернова ініціатива має бути продовжена на більший термін та розширена. Це дасть прогнозованість та впевненість як світовому, так і українським ринкам. Але передусім потрібно відновити реєстрацію вхідного флоту та проведення інспекцій без штучних затримок та відповідно до процедур Спільного координаційного центру (СКЦ), – наголосив глава Мінінфраструктури.

Водночас сьогодні заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін заявив, що Москва вимагає виконати свої умови і погрожує припинити існування домовленостей.

За його словами, якщо Росія не отримає гарантій щодо експорту аміаку, то зернова ініціатива “припиняє своє існування”.

А в Анкарі побачили прогрес у переговорах. Міноборони Туреччини заявило, спільно з ООН, Україною та РФ домовилися продовжити обговорення зернової угоди найближчим часом.

Читайте також
Зернову угоду можуть продовжити на 2 місяці – Чавушоглу
зерно, пшениця

Фото: Мінінфраструктури

Війна в Україні, Експорт, Зерно, Мінінфраструктури, Олександр Кубраков, ООН, Російська агресія, Туреччина, Чорноморська зернова ініціатива
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна отримала вже 14 винищувачів МіГ-29 від Польщі
МіГ-29
П’ять країн Євросоюзу закликають продовжити заборону імпорту з України – ЗМІ
Зерно
ПАР поставляла російській армії зброю та боєприпаси – посол США
Консультації щодо зернової угоди продовжаться у форматі онлайн – Кубраков
Ефективна та важка у перехопленні: що відомо про ракету Х-31
Ракета Х-31
Побоюються контрнаступу. На Півдні ворог розпорошує зусилля на кілька напрямків
Консультації щодо зернової угоди продовжаться у форматі онлайн – Кубраков
Відео
Дрони, що рятують життя: як працює аеророзвідка поблизу Кремінної

Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

Владислав Круглов
Взяли мисливську зброю і поїхали. Як четверо партизанів на Херсонщині відібрали техніку в окупантів
партизани
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (10.05.2023)
Консультації щодо зернової угоди продовжаться у форматі онлайн – Кубраков
Не було цілих секторів техніки: у розвідці під час параду 9 травня помітили проблеми в армії РФ
Консультації щодо зернової угоди продовжаться у форматі онлайн – Кубраков
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (10.05.2023)
Консультації щодо зернової угоди продовжаться у форматі онлайн – Кубраков
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь