Буде вчасний сигнал: Зеленський закликав до позитивного рішення на саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський закликав організацію Північноатлантичного договору ухвалити рішення про членство України в НАТО на липневому саміті.

Про це глава держави заявив у понеділок у своєму відеозверненні до учасників Копенгагенського саміту демократії.

— Настав час прибрати найбільшу безпекову невизначеність у Європі, тобто ухвалити позитивне політичне рішення про членство в НАТО. Це варто зробити вже на липневому саміті блоку. Це буде вчасний сигнал – сигнал, що немає навіть найменшої ймовірності, що демократія програє чи поступиться своїми цінностями у цій війні, – сказав він.

Зеленський наголосив на важливості продовження військової підтримки України. Він наголосив, що демократія може і мусить довести, що вона потужніша.

Крім того, президент наголосив на необхідності продовжувати економічний та політичний тиск на Росію, щоб агресор відчував, що йому не обіграти демократію.

Зеленський зазначив, що демократія може програти у серцях людей світу, якщо у них запанує страх, що у світі дозволено робити те, що робить Росія. Тому не можна пробачити російську агресію та не можна заморозити страждання та неволю, які РФ принесла на українську землю.

21 квітня стало відомо, що Володимир Зеленський прийняв запрошення генсека НАТО Єнса Столтенберга взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі у липні.

За словами самого Столтенберга, всі країни-члени хочуть приєднання України, він наголосив, що майбутнє України – у євроатлантичній родині.

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