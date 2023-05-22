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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Будет конкретика относительно членства Украины: Корниенко о декларации ПА НАТО

Корнієнко в ПА НАТО

Декларация Парламентской ассамблеи НАТО будет содержать конкретные предложения в адрес саммита стран-членов военного блока, который состоится в июле в Вильнюсе, относительно будущего членства Украины.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, который сейчас в составе украинской делегации находится на весенней сессии ПА НАТО в Люксембурге.

— Итоговый документ будет максимально наполнен необходимыми Украине формулировками. Мы должны понимать, что здесь собрано более 40 стран. Конечно, голосовать будут только члены парламентов стран НАТО. У каждого есть свои предложения и видение. Мы очень глубоко проработали текст декларации и политически достигли полного консенсуса с партнерами, что посылы и сигналы декларации должны быть очень конкретными. Украина должна быть членом НАТО, — подчеркнул украинский парламентарий.

По его словам, члены блока должны понять, найти правильные формулировки и подходы на Вильнюсском саммите в июле.

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в столице Литвы — Вильнюсе.

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Фото: Олександр Корнієнко

Верховна Рада IX скликання, НАТО, Александр Корниенко, Саміт НАТО, Украина-НАТО
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