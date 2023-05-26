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Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Украина откроет посольство в Мозамбике

Кулеба Мозамбік
Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в столице Мозамбика встретился с президентом страны Филипе Ньюзи и провел переговоры с министром иностранных дел и сотрудничества Мозамбика Вероникой Макамо.

Это первый в истории двусторонних отношений визит министра иностранных дел Украины в Республику Мозамбик, отмечают в пресс-центре МИД.

Визит Дмитрия Кулебы имеет целью заложить политический фундамент для развития отношений двух стран, обсудить воплощение формулы мира президента Владимира Зеленского и наработать направления экономического сотрудничества.

В столице Мозамбика Мапуту в будущем откроется украинское посольство.

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Дмитрий Кулеба подробно проинформировал собеседников о том, как Украина борется с российскими оккупантами и отвоевывает свои территории, а также подчеркнул недопустимость использования Россией продовольствия как оружия.

С августа 2022 года Украина экспортировала более 30 млн тонн зерновых, две трети из которых в страны Африки, Ближнего Востока и Азии.

Глава МИД также сообщил, что Украина готова включить Мозамбик в перечень стран, которые получают украинское зерно в рамках гуманитарной инициативы президента Зеленского, чтобы поддержать продовольственную безопасность Мозамбика.

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В свою очередь мозамбикская сторона выразила солидарность с Украиной в борьбе за свободу и независимость и поддержала предложение Дмитрия Кулебы провести бизнес-форум по сотрудничеству в сферах торговли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, технологий и фармацевтики.

Источник: МИД
Африка, Дмитрий Кулеба, МЗС України
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