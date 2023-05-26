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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україна відкриє посольство в Мозамбіку

Кулеба Мозамбік
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у столиці Мозамбіку зустрівся із президентом країни Філіпе Ньюзі та провів переговори з міністеркою закордонних справ та співробітництва Мозамбіку Веронікою Макамо.

Це перший в історії двосторонніх відносин візит міністра закордонних справ України до Республіки Мозамбік, наголошують у пресцентрі МЗС.

Візит Дмитра Кулеби має на меті закласти політичний фундамент для розвитку відносин двох країн, обговорити втілення формули миру президента Володимира Зеленського і напрацювати напрями економічної співпраці.

У столиці Мозамбіку Мапуту в майбутньому відкриється українське посольство.

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Дмитро Кулеба детально поінформував співрозмовників про те, як Україна бореться з російськими окупантами та відвойовує свої території, а також наголосив на неприпустимості використання Росією продовольства як зброї.

З серпня 2022 року Україна експортувала понад 30 млн тонн зернових, дві третини з яких до країн Африки, Близького Сходу та Азії.

Очільник МЗС також повідомив, що Україна готова включити Мозамбік до переліку країн, які отримують українське зерно в рамках гуманітарної ініціативи президента Зеленського, щоб підтримати продовольчу безпеку Мозамбіку.

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Своєю чергою мозамбікська сторона висловила солідарність із Україною в боротьбі за свободу та незалежність і підтримала пропозицію Дмитра Кулеби провести бізнес-форум щодо співробітництва у сферах торгівлі, сільського господарства, харчової промисловості, технологій та фармацевтики.

Джерело: МЗС
Африка, Дмитро Кулеба, МЗС України
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

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