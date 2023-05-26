Україна відкриє посольство в Мозамбіку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у столиці Мозамбіку зустрівся із президентом країни Філіпе Ньюзі та провів переговори з міністеркою закордонних справ та співробітництва Мозамбіку Веронікою Макамо.

Це перший в історії двосторонніх відносин візит міністра закордонних справ України до Республіки Мозамбік, наголошують у пресцентрі МЗС.

Візит Дмитра Кулеби має на меті закласти політичний фундамент для розвитку відносин двох країн, обговорити втілення формули миру президента Володимира Зеленського і напрацювати напрями економічної співпраці.

У столиці Мозамбіку Мапуту в майбутньому відкриється українське посольство.

Дмитро Кулеба детально поінформував співрозмовників про те, як Україна бореться з російськими окупантами та відвойовує свої території, а також наголосив на неприпустимості використання Росією продовольства як зброї.

З серпня 2022 року Україна експортувала понад 30 млн тонн зернових, дві третини з яких до країн Африки, Близького Сходу та Азії.

Очільник МЗС також повідомив, що Україна готова включити Мозамбік до переліку країн, які отримують українське зерно в рамках гуманітарної ініціативи президента Зеленського, щоб підтримати продовольчу безпеку Мозамбіку.

Своєю чергою мозамбікська сторона висловила солідарність із Україною в боротьбі за свободу та незалежність і підтримала пропозицію Дмитра Кулеби провести бізнес-форум щодо співробітництва у сферах торгівлі, сільського господарства, харчової промисловості, технологій та фармацевтики.

Джерело : МЗС

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.