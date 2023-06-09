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Марта Бондаренко, редактор ленты

РФ готовит новую информационную атаку на руководство и командование Украины — ГУР

пропаганда РФ фейк
Фото: Getty Images

Российские спецслужбы готовят новую информационную атаку на военно-политическое руководство Украины.

Об этом предупреждают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Благодаря совместным усилиям разведывательного сообщества Украины получена информация о том, что российское агентство социального проектирования запустило кампанию по дискредитации украинского военного командования и руководства.

Так, враг подготовил серию провокационных материалов, которые должны переложить на Украину вину за подрыв Каховской дамбы, что в свою очередь создаст предпосылки политического кризиса.

Сейчас известно о подготовке публикаций с вопиющими заголовками, которые содержат прямые обвинения в адрес военно-политического руководства Украины, например:

  • Так не доставайся ты никому! Отчаявшись достичь успеха в возможном наступлении, Зеленский перешел к тактике выжженной земли, но направленной против своего народа.
  • Взрыв дамбы должен “смыть” Зеленского.
  • Зеленский делает все, чтобы перестать быть “нашим мерзавцем”.
  • Подрыв дамбы утопит Зеленского и Украину.

В разведке отмечают, что под каждым материалом обычно будет куча комментариев с фейковых аккаунтов, якобы от украинских и иностранных граждан. Это должно создать впечатление так называемой живой дискуссии и привлечь к обсуждению реальных пользователей сети.

Бюджет проекта на эту информационную атаку составляет около $6 млн.

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Источник: ГУР
Каховська ГЕС, Разведка, Росія, Фейкові новини
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