РФ готує нову інформаційну атаку на керівництво і командування України – ГУР

Російські спецслужби готують нову інформаційну атаку на військово-політичне керівництво України.

Про це попереджають у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Завдяки спільним зусиллям розвідувальної спільноти України отримано інформацію про те, що російське агентство соціального проєктування запустило кампанію з дискредитації українського військового командування та керівництва.

Так, ворог підготував серію провокативних матеріалів, які мають перекласти на Україну провину за підрив Каховської дамби, що своєю чергою створить передумови політичної кризи.

Зараз відомо про підготовку публікацій з кричущими заголовками, які містять прямі звинувачення на адресу воєнно-політичного керівництва України, наприклад:

Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху в можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу.

Вибух дамби має “змити” Зеленського.

Зеленський робить все, щоб перестати бути “нашим мерзотником”.

Підрив дамби втопить Зеленського і Україну.

У розвідці наголошують, що під кожним матеріалом зазвичай буде купа коментарів з фейкових акаунтів, начебто від українських та іноземних громадян. Це має створити враження так званої живої дискусії та залучити до обговорення реальних користувачів мережі.

Бюджет проєкту на цю інформаційну атаку становить близько $6 млн.

Джерело : ГУР

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