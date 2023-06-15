Кличко хочет вернуть право подавать кандидатов на глав районов. Киевсовет принял обращение

Мэр Киева Виталий Кличко хочет вернуть горсовету полномочия управления городом. Сегодня Киевсовет принял соответствующее обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и правительству.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, именно городской голова должен возглавлять исполнительный орган Киевсовета, как это является по закону о столице и решению Конституционного суда 2001 года.

90% полномочий городской администрации находятся у органов местного самоуправления. Только городской совет может контролировать выполнение этих полномочий. Кроме того, их нельзя делегировать другим органам власти.

— В этом же обращении говорится и о возвращении городскому голове права подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов города Киева. Потому что изменения в порядок их назначения, подчеркну, были внесены за несколько дней до начала полномасштабного вторжения, — заявил Виталий Кличко.

Сейчас ситуация такова, что полномочия имеют одни чиновники, а отвечать должен только мэр города. В результате происходит хаос в управлении столицей.

Виталий Кличко подчеркнул, что в условиях войны все должны работать сообща — без политических противоречий и борьбы.

Что предшествовало?

Напомним, что ночью 1 июня в Деснянском районе столицы погибли три человека, которые не смогли попасть в укрытие больницы во время воздушной атаки врага. Тогда от падения обломков вражеского снаряда погибли две женщины и ребенок.

1 июня мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров относительно отстранения от исполнения обязанностей председателя Деснянской РГА Дмитрия Ратникова.

Голосеевский суд Киева 3 июня провел судебное заседание, на котором избрал меры пресечения для четырех подозреваемых: руководителя поликлиники Олега Шугалевича, заместителя директора по технической части Василия Десика, первого заместителя Деснянской РГА и охранника поликлиники.

Тогда между мэром Кличко и министром стратегической промышленности Александром Камышиным возник спор. Виталий Кличко заявил, что ответственными за гражданскую защиту являются военные администрации, а не горсовет.

5 июня главы райгосадминистраций Киева записали обращение к Виталию Кличко с призывом отказаться от совмещения должностей городского головы и главы КГГА.

Назначение глав РГА

Ранее глав районных администраций Киева назначали и увольняли по представлению Кабмина в соответствии с предложениями главы Киевской горадминистрации. Но в январе 2022 года Кабинет министров изменил этот порядок. Теперь главу областной, Киевской городской, районной в Киеве госадминистрации назначает и увольняет президент по представлению Кабмина согласно предложениям премьер-министра Украины.

1 марта 2022 года Зеленский уволил Кличко с должности главы Киевской городской военной администрации и назначил на эту должность генерал-майора Николая Жирнова, а 21 октября — генерал-полковника Сергея Попко.

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