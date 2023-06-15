Кличко хоче повернути право подавати кандидатів на голів районів. Київрада ухвалила звернення

Мер Києва Віталій Кличко хоче повернути міськраді повноваження управління містом. Сьогодні Київрада ухвалила відповідне звернення до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради та уряду.

За словами мера Києва Віталія Кличка, саме міський голова має очолювати виконавчий орган Київради, як це є за законом про столицю і рішенням Конституційного суду 2001 року.

90% повноважень міської адміністрації перебувають в органів місцевого самоврядування. Лише міська рада може контролювати виконання цих повноважень. Крім того, їх не можна делегувати іншим органам влади.

– У цьому ж зверненні йдеться і про повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів міста Києва. Бо зміни до порядку їх призначення, підкреслю, були внесені за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, – заявив Віталій Кличко.

Зараз ситуація така, що повноваження мають одні чиновники, а відповідати має лише мер міста. В результаті відбувається хаос в управлінні столицею.

Віталій Кличко наголосив, що в умовах війни всі мають працювати спільно – без політичних протиріч і боротьби.

Що передувало?

Нагадаємо, що вночі 1 червня в Деснянському районі столиці загинули троє людей, які не змогли потрапити до укриття лікарні під час повітряної атаки ворога. Тоді від падіння уламків ворожого снаряду загинули дві жінки та дитина.

1 червня мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів щодо відсторонення від виконання обов’язків голови Деснянської РДА Дмитра Ратнікова.

Голосіївський суд Києва 3 червня провів судове засідання, на якому обрав запобіжні заходи для чотирьох підозрюваних: керівника поліклініки Олега Шугалевича, заступника директора з технічної частини Василя Десика, першу заступницю Деснянської РДА та охоронця поліклініки.

Тоді між мером Кличком та міністром стратегічної промисловості Олександром Камишіним виникла суперечка. Віталій Кличко заявив, що відповідальними за цивільний захист є військові адміністрації, а не міськрада.

5 червня голови райдержадміністрацій Києва записали звернення до Віталія Кличка із закликом відмовитися від суміщення посад міського голови та голови КМДА.

Призначення голів РДА

Раніше голів районних адміністрацій Києва призначали та звільняли за поданням Кабміну відповідно до пропозицій голови Київської міськадміністрації. Та у січні 2022 року Кабінет міністрів змінив цей порядок. Тепер голову обласної, Київської міської, районної у Києві держадміністрації призначає та звільняє президент за поданням Кабміну згідно з пропозиціями прем’єр-міністра України.

1 березня 2022 року Зеленський звільнив Кличка з посади голови Київської міської військової адміністрації та призначив на цю посаду генерал-майора Миколу Жирнова, а 21 жовтня – генерал-полковника Сергія Попка.

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