Зеленский: Украина защищает пространство свободы в НАТО и ждет мужества его лидеров это признать

Украинская делегация представит пять направлений создания основ для мира, среди них — потенциал единства, потенциал стабильности, потенциал роста, потенциал безопасности и потенциал демократии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на открытии конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит 21-22 июня в Лондоне.

— Украине уже удалось сделать ЕС таким единым, каким он еще никогда не был… Украина активировала всю силу солидарности, ради которой задумывался Евросоюз. Кстати, Украина активирует и моральную силу НАТО, — подчеркнул глава государства.

По его словам, признание морального лидерства НАТО в защите мира возможно только с Украиной в Альянсе.

— Так же, как Украина принадлежит к ценностному пространству ЕС, мы уже принадлежим к пространству безопасности НАТО. Де-факто. Так же, как Украина уже является частью общего рынка ЕС и направляется к полноправному членству, мы уже защищаем общее пространство свободы в НАТО и ожидаем лишь достаточной смелости его лидеров, чтобы признать эту реальность политически, — считает Зеленский.

По его мнению, именно благодаря этим ценностям Украина развивает также крепкие двусторонние альянсы с такими лидерами демократического мира, как Соединенное Королевство, США, Канада, Япония, Австралия.

— И это дает нам новую мощь в обороне, в экономике и в глобальных перспективах демократии. Строя наши альянсы, мы обеспечиваем такой уровень свободы, к которому привыкли наши люди, — добавил президент.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.