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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський: Україна захищає простір свободи в НАТО і чекає на мужність його лідерів це визнати

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Українська делегація представить п’ять напрямків створення основ для миру, серед них – потенціал єдності, потенціал стабільності, потенціал зростання, потенціал безпеки і потенціал демократії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв’язку на відкритті конференції з питань відновлення України, яка проходить 21-22 червня у Лондоні.

– Україні вже вдалося зробити ЄС таким єдиним, яким він ще ніколи не був…Україна активувала всю силу солідарності, заради якої задумувався Євросоюз. До, речі, Україна активує і моральну силу НАТО, – наголосив глава держави.

За його словами, визнання морального лідерства НАТО у захисті миру можливо лише з Україною у Альянсі.

– Так само, як Україна належить до ціннісного простору ЄС, ми вже належимо до безпекового простору НАТО. Де-факто. Так само, як Україна вже є частиною спільного ринку ЄС та прямує до повноправного членства, ми вже боронимо спільний простір свободи в НАТО та очікуємо лише на достатню сміливість його лідерів, щоб визнати цю реальність політично, – вважає Зеленський.

На його думку, саме завдяки цим цінностям Україна розвиває також міцні двосторонні альянси з такими лідерами демократичними світу, як Сполучене Королівство, США, Канада, Японія, Австралія.

– І це дає нам нову потужність в обороні, в економіці та в глобальних перспективах демократії. Будуючи наші альянси, ми забезпечуємо такий рівень свободи, до якого звикли наші люди, – додав президент.

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Війна в Україні, Велика Британія, Володимир Зеленський, конференція, Лондон, Російська агресія, Україна-ЄС, Україна-НАТО
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