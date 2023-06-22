СМИ пишут, что новым главой КГВА может стать Виталий Ким, он прокомментировал

Цензор.НЕТ сообщает, что новым главой Киевской городской военной администрации может стать глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ссылаясь на свои источники, издание пишет, что одним из кадровых решений, которое президент Владимир Зеленский может принять в пятницу, 23 июня, после заседания СНБО может стать увольнение действующего главы КГВА Сергея Попко и назначение на его место Виталия Кима.

Цензор.НЕТ также отмечает, что Ким согласился.

В то же время, в комментарии изданию LB.ua Ким заявил: “Впервые об этом слышу”.

На уточняющий вопрос, каким будет его решение, если от Офиса президента все же будет такое предложение, он добавил: “Я не готов это обсуждать”.

Комментируя сообщение главного редактора НикВести Олега Деренюги в Telegram, глава Николаевской ОВА написал: “Не было таких планов”.

21 июня секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона анонсировал заседание СНБО, запланированное на 23 июня. Он отмечал, что ключевой темой станут укрытия, могут также принять кадровые решения.

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