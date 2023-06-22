ЗМІ пишуть, що новим головою КМВА може стати Віталій Кім, він прокоментував

Цензор.НЕТ повідомляє, що новим очільником Київської міської військової адміністрації може стати глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Посилаючись на свої джерела, видання пише, що одним із кадрових рішень, які президент Володимир Зеленський може ухвалити у п’ятницю, 23 червня, після засідання РНБО, може стати звільнення чинного глави КМВА Сергія Попка та призначення на його місце Віталія Кіма.

Цензор.НЕТ також зазначає, що Кім погодився.

Водночас у коментарі виданню LB.ua Кім заявив: “Уперше про це чую”.

На уточнювальне запитання, яким буде його рішення, якщо від Офісу президента все ж надійде така пропозиція, він додав: “Я не готовий це обговорювати”.

Коментуючи допис головного редактора НикВести Олега Деренюги у Telegram, очільник Миколаївської ОВА написав: “Не було таких планів”.

21 червня секретар РНБО Олексій Данілов в етері телемарафону анонсував засідання РНБО, заплановане на 23 червня. Він зазначав, що ключовою темою стануть укриття, можуть також ухвалити кадрові рішення.

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