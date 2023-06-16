Кличко могут снять с должности главы КГГА: Гайдай и Камышин отказались ее занимать – СМИ

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время может снять Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. В случае принятого решения Кличко все равно останется мэром столицы.

Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на собеседников в командах президента и мэра Виталия Кличко.

После трагедии с укрытием в Киеве, когда погибли три человека, в Офисе президента рассматривают на главу КГГА кандидатуру министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

По данным издания Зеркало недели, также основным кандидатом на должность главы КГГА рассматривают бывшего главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. Однако они оба отказались от указанной должности.

Один из собеседников УП сказал, что Камышин уже готовится к этому решению и пару недель ходит в кабинет к заместителю руководителя Офиса президента Украины Алексею Кулебе, который отвечает за региональную политику.

Источники в команде мэра Киева на вопрос об информации об увольнении Кличко с должности главы КГГА ответили, что пока им не сообщали этой информации.

В то же время собеседники в команде Офиса президента объясняют, что пока не принято окончательное решение об увольнении Кличко и назначении нового главы КГГА.

Журналисты УП отмечают, что пытались связаться с заместителем главы Офиса президента Кулебой, который отвечает за региональную политику. Однако он прочитал сообщение в мессенджере и не дал ответа.

Источник : Украинская правда

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.