Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Киевщине мужчина систематически насиловал собственную дочь – его задержали
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Год в Черном море не стоит купаться и рыбачить: ученый о последствиях подрыва Каховской ГЭС
Это предательство! Почему Залужный отказался в начале войны взрывать мосты в Киеве — BBC
Вблизи Переяслава фура переехала военного
Политика
Нуждается в проверке
Юлия Захарченко, редактор ленты

Кличко могут снять с должности главы КГГА: Гайдай и Камышин отказались ее занимать – СМИ

Віталій Кличко
Фото: КГГА

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время может снять Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. В случае принятого решения Кличко все равно останется мэром столицы.

Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на собеседников в командах президента и мэра Виталия Кличко.

После трагедии с укрытием в Киеве, когда погибли три человека, в Офисе президента рассматривают на главу КГГА кандидатуру министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

По данным издания Зеркало недели, также основным кандидатом на должность главы КГГА рассматривают бывшего главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. Однако они оба отказались от указанной должности.

Один из собеседников УП сказал, что Камышин уже готовится к этому решению и пару недель ходит в кабинет к заместителю руководителя Офиса президента Украины Алексею Кулебе, который отвечает за региональную политику.

Источники в команде мэра Киева на вопрос об информации об увольнении Кличко с должности главы КГГА ответили, что пока им не сообщали этой информации.

В то же время собеседники в команде Офиса президента объясняют, что пока не принято окончательное решение об увольнении Кличко и назначении нового главы КГГА.

Журналисты УП отмечают, что пытались связаться с заместителем главы Офиса президента Кулебой, который отвечает за региональную политику. Однако он прочитал сообщение в мессенджере и не дал ответа.

Читайте также
Столичные власти закупили в укрытия барабаны за почти 900 тыс. гривен
Укриття

Источник: Украинская правда
Война в Украине, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, звільнення, Київ, КГГА
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Крыму оккупанты разместили комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 Балл
Керченський міст
Оккупанты совершают экоцид на острове Джарылгач — Генштаб
Військовий ЗСУ керує дроном
Правительство готовит закон о новом статусе английского и облегчении его изучения – Шмыгаль
Денис Шмигаль
Достигли дна журналистики: в МИД раскритиковали репортаж французского ТВ об оккупантах
Кличко могут снять с должности главы КГГА: Гайдай и Камышин отказались ее занимать – СМИ
Роют окопы прямо посреди сел: спутник показал, как РФ возводит фортификации в Крыму
Оборонні укріплення в Криму
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк
Спасаются запасами и скважинами: как выживают люди на Днепропетровщине без реки
Вода, кран
Ракеты от США и Британии, боеприпасы от Норвегии и Дании: итоги Рамштайна-13
Кличко могут снять с должности главы КГГА: Гайдай и Камышин отказались ее занимать – СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
Кличко могут снять с должности главы КГГА: Гайдай и Камышин отказались ее занимать – СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
Кличко могут снять с должности главы КГГА: Гайдай и Камышин отказались ее занимать – СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь