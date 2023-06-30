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Политика
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Елена Дума назначена новым руководителем АРМА — нардеп

Елена Дума назначена новым руководителем АРМА — нардеп
Фото: УНИАН

Кабмин на заседании 30 июня назначил Елену Думу новым руководителем Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Елена Дума 28 июня одержала победу в конкурсе на должность руководителя АРМА — за нее проголосовали шестеро из восьми членов конкурсной комиссии.

В Transparency International Ukraine выразили возмущение таким решением правительства. В организации считают, что назначение Думы может сыграть роковую роль для будущего АРМА.

— Мы отмечали, что Елена Дума не соответствует требованиям, которые предъявляются к главе АРМА. Более того — некоторые факты из биографии Думы представляют прямую угрозу для будущей деятельности органа, — говорится в заявлении.

С августа 2021 года АРМА не имеет руководителя. В соответствии с распоряжением правительства от 4 августа 2021 года №886-р, временно обязанности председателя исполнял Дмитрий Жоравович.

29 июля 2021 года главу АРМА и его заместителя отстранили от должностей в связи с подозрением о присвоении более $400 тыс.

По данным ГБР, подозреваемые с августа по декабрь 2020 года незаконно завладели средствами государственного бюджета, на основании поддельных судебных решений они отправляли деньги на банковский счет неназванного лица, а затем распределяли между членами преступной группировки.

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АРМА, Олена Дума
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