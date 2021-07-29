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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Главу АРМА и его заместителя отстранили из-за хищения денег

АРМА задержание

Исполняющий обязанности главы Нацагентства Украины по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) и его заместитель были отстранены от должностей в связи с подозрением о присвоении более $400 тыс.

Обоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, после того как им было объявлено о соответствующем подозрении, сообщили в Государственном бюро расследований.

Подозреваемые с августа по декабрь 2020 года незаконно завладели средствами государственного бюджета.

Они действовали в сговоре с адвокатами и неназванным физическим лицом.

По данным ГБР, злоумышленники на основании поддельных судебных решений отправляли деньги на банковский счет неназванного человека, а затем распределяли средства между членами преступной группы.

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О подозрении, помимо и.о. главы АРМА и его заместителя, было объявлено еще четверым фигурантам дела. Их обвиняют в нарушении ч. 5 ст. 191 (Завладение имуществом в особо крупном размере по предварительному сговору путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

ДБР повідомило про підозру заступнику голови АРМА

Источник: ГБР

Фото: ГБР

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